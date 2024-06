VÍDEO: Pai é preso após ser flagrado abusando da filha na UTI

Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da própria filha, de 17 anos, enquanto ela era mantida na UTI de um hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A denúncia foi feita por funcionários do hospital, que gravaram a ação. O homem foi preso no último dia 14 de maio e teve seu computador apreendido pela Polícia Civil.

O suspeito negou o abuso à polícia, alegando que estava apenas fazendo carinho na filha como demonstração de afeto. No entanto, um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima apresentava lesões compatíveis com atos libidinosos. Com a coleta de provas e depoimentos, a polícia solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi acatada pela Justiça. O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Durante a investigação, sete funcionários do hospital foram ouvidos como testemunhas. Eles relataram que os sinais vitais e o comportamento da vítima mudavam na presença do pai. Um dos funcionários contou que o homem fechava a cortina do leito por “diversas vezes”.

Uma funcionária, que preferiu não ser identificada, relatou ao programa Profissão Repórter que a paciente ficava agitada na presença do pai. "Observamos que, durante o tempo em que ela ficava com o pai, ela realmente se agitava mais, tinha taquicardia e a equipe ficou em alerta, porque não queríamos acreditar no que estávamos vendo. Era uma situação de abuso", afirmou.

Outra funcionária, também sob anonimato, disse que presenciou o homem acariciando os seios da jovem e abrindo sua fralda em duas ocasiões na noite de sexta-feira. "Ele abria a fralda dela e nós brigamos com ele, dizendo que não era para fazer aquilo. Ele mexia muito na perna, beijava de canto de boca, se esfregava na beira da cama e, ao sair, ajeitava a roupa e ia ao banheiro", contou.