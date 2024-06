Polícia Federal apura crime de pornografia infantil em Marabá

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Marabá, nesta quarta-feira (26/06), contra alvo suspeito de armazenar e divulgar arquivos com conteúdo de pornografia infantil. A Operação Custos busca encontrar elementos que auxiliem no aprofundamento das investigações e combate de crimes relacionados ao abuso sexual infantil.

O alvo é investigado pelos crimes de armazenamento e divulgação de imagens de abuso sexual infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As ações de busca foram realizadas na cidade de Marabá, região sudeste do Pará.

As investigações tiveram início a partir de uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Pará (PCPA), no ano de 2022, em que se constatou que o investigado naquela operação participava de grupos de WhatsApp destinados à divulgação de material voltado a pornografia.