Polícia Federal prende suspeito de produção e compartilhamento de pornografia infantil em Tucuruí

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em Tucuruí, no sudeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (17). A operação, denominada “The Last Time”, tem como objetivo principal combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados à pornografia infantil.

O suspeito foi preso em sua residência, após a decretação da prisão preventiva pelo Juízo Federal de Tucuruí. Durante a operação, os agentes apreenderam o celular do investigado, que continha uma grande quantidade de arquivos de exploração sexual infantojuvenil. Além de armazenar e compartilhar esses conteúdos, há indícios de que o suspeito também produzia as imagens ilícitas.

De acordo com a PF, a investigação foi iniciada com base em informações fornecidas por uma instituição internacional especializada no combate à pornografia infantil. Essas informações foram fundamentais para a instauração do inquérito que levou à ação desta sexta-feira.

Ainda segundo a Polícia Federal, o preso deverá responder pelos crimes de armazenamento, transmissão e produção de imagens de abuso sexual infantil, conforme definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após a detenção, ele foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado ao Sistema Penitenciário.