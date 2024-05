Xinguara: PF cumpre dois mandados de busca e apreensão por pornografia infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), as operações Lumberjack e Mega Flix, na cidade de Xinguara, em combate ao compartilhamento e comércio de pornografia infantojuvenil online.

Na operação Mega Flix, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de armazenar, compartilhar e comercializar material contendo pornografia infantojuvenil pela internet e por aplicativos de celular.

Na abordagem policial, o suspeito jogou o celular pela janela. Após buscas no terreno vizinho, os policiais localizaram o aparelho no meio do mato e o apreenderam. O celular foi encaminhado à perícia técnica para extração do seu conteúdo.

Na Operação Lumberjack (lenhador, em inglês), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um servidor público municipal, suspeito de armazenar material contendo pornografia infanto-juvenil.

O investigados responderão por compartilhamento e comércio de imagens de abuso sexual infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.