PF faz operação contra compartilhamento de pornografia infantil

Na última sexta-feira (02), a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil na internet, denominada “Operação Web Segura”. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra investigados que moram em Goiânia.

Segundo a corporação, os policiais identificaram nas investigações que os autores compravam e guardavam materiais contendo cenas de exploração sexual infantil. Um deles, inclusive, é alvo de processo por violência doméstica.

Os investigados respondem pelos crimes de disponibilização e armazenamento de pornografia infantil. De acordo com os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), se condenados, os suspeitos podem pegar até 10 anos de prisão, além de multa.

Operação Web Segura

A operação da PF tem como objetivo combater a compra, o armazenamento e o compartilhamento de pornografia infantil na internet.

A PF afirma que foram apreendidos dispositivos eletrônicos dos investigados na residências deles. Os dados coletados ajudaram a identificar se houve envolvimento de mais pessoas no crime.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)