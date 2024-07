Homem é preso por estupro de vulnerável em Ananindeua

Um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na última quinta-feira (27), em Ananindeua, na Grande Belém. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, através da Delegacia do Distrito Industrial, com o apoio da Delegacia do Decouville.

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua. Após ser detido, o suspeito foi levado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais necessários.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde aguardará a decisão judicial sobre seu caso. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o ocorrido.