Três homens morrem após troca de tiros com a PM em Santa Maria do Pará

Três homens morreram em uma intervenção policial às margens da BR-010, no município de Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, os três mortos estariam envolvidos em uma tentativa de homicídio, que ocorreu na noite de terça-feira (2/07). A vítima acionou a Polícia Militar, que perseguiu os suspeitos. Um dos suspeitos, que conseguiu fugir da abordagem policial durate a noite, foi localizado e morreu ao trocar tiros com a PM na manhã desta quarta-feira (3/07).

Segundo as informações iniciais, a vítima chegava em casa, no centro da cidade, quando foi surpreendida por três homens que estavam em uma motocicleta Honda de cor azul. Um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e fez ao menos quatro disparos em direção a vítima. O homem conseguiu correr, fugiu dos suspeitos e acionou a PM. Os agentes seguiram em perseguição pelo local apontado como rota de fuga pelos suspeitos.

A equipe policial alcançou os três indivíduos na moto quando estavam próximos a uma fazenda, no km 8 da BR 010, que fica na zona rural do município. Quando os suspeitos perceberam a aproximação dos militares, dispararam contra a viatura. Os agentes revidaram e houve troca de tiros, até que os suspeitos caíram da moto, em uma área de matagal. Um dos suspeitos fugiu e os outros dois que foram baleados receberam socorro dos policiais e foram levados para um hospital de Santa Maria. Os dois homens morreram horas após dar entrada na unidade.

Segundo as informações da PM, com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma motocicleta. Um dos suspeitos que morreu ainda teria passagem pela Justiça por roubo e tráfico de drogas.

Fugitivo

Na manhã desta quarta (3/07), o terceiro suspeito envolvido na tentativa de homicídio foi localizado próximo ao Rio do Jeju, na BR 010. Segundo a versão policial, o homem morreu após trocar tiros com a equipe policial. Ainda conforme informações policiais, um dos mortos seria menor de idade. Dois suspeitos moravam em Santa Maria e o terceiro seria morador de Castanhal. Na ação desta quarta-feira, uma arma de fogo também foi apreendida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que "três homens morreram após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidas duas armas de fogo, munições e três celulares. O caso é investigado pela delegacia de Santa Maria do Pará".