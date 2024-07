Homem é perseguido e morto a tiros em Santarém

Um homem, identificado como Carlos Henrique Saraiva, foi morto a tiros após ser perseguido na tarde de terça-feira (2), na avenida Borges Leal, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava próxima à Orla do Mapiri quando foi alvejada pelo suspeito, que ainda não foi identificado.

Após Carlos Henrique ser baleado, populares da área acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme os paramédicos, a vítima foi baleada com ao menos quatro tiros. As balas atingiram a região da cabeça, do tórax e as nádegas do homem, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Testemunhas informaram que a vítima estava sendo perseguida por um indivíduo que estava em uma bicicleta. Mas não repassaram mais detalhes sobre as características do suspeito ou do veículo.

Policiais militares estiveram no local e auxiliaram no isolamento da área, pois vários curiosos se amontoaram próximo ao corpo da vítima para acompanhar o trabalho de perícia no corpo de Carlos Henrique. Agentes da Polícia Científica realizaram a remoção do cadáver para que fossem feitas mais análises. A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar encontrar o executor, entender as causas do crime e prender o responsável.