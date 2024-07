Jovem é perseguido e morto a tiros em Itaituba

O jovem Rogério Silva Santos, de 23 anos, foi vítima de dois homens em uma moto que o assassinaram com oito tiros de uma pistola calibre 380, próximo à rotatória do residencial Wirland Freire, em Itaituba. O crime ocorreu na última segunda-feira (01/07) por volta das 17h30. Rogério teria sido perseguido por dois homens em uma moto desde o bairro Jardim Aeroporto.

De acordo com o portal Plantão 24 horas News, de Itaituba, repassadas pelo delegado da Seccional de Homicídios e Proteção à Pessoa, Tayson Brasil, mesmo jovem a vítima tinha extensa ficha criminal. No ano passado, ele chegou a ser suspeito de envolvimento em crimes de tentativa de homicídio e associação criminosa.

A vítima, conhecida como Rogerinho, estava em uma Honda Pop e foi seguido por dois homens em uma motocicleta de cor vermelha. Ao passar pela rotatória, o jovem foi alcançado e recebeu o primeiro disparo. O tiro atingiu a perna da vítima, que ainda tentou fugir, mas caiu. O assassino se aproximou e efetuou os outros disparos. Rogerinho tentou se proteger com o capacete, mas foi atingido por sete disparos. Os assassinos fugiram em seguida.

Os autores do homicídio deixaram o local sem serem identificados. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar a área, enquanto os socorristas do Corpo de Bombeiros confirmaram o óbito. As investigações do homicídio iniciaram ouvindo possíveis testemunhas do crime. Segundo o delegado, o crime apresenta características de execução. O corpo foi removido pela Policia Cientifica para o Instituto Medico Legal (IML).