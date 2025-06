Suspeita de esfaquear outra mulher em via pública é detida, em Marabá

Uma mulher foi detida na manhã desta terça-feira (10), suspeita de esfaquear outra jovem na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na rua Sete de Junho, quando a vítima foi surpreendida pela agressora. Moradores acionaram uma viatura da Polícia Militar, que socorreu a jovem esfaqueada e a encaminhou para o Hospital Municipal. A Polícia Civil apura o caso.

"Uma mulher suspeita pelo crime de lesão corporal dolosa foi apresentada na Seccional Urbana de Marabá, nesta terça (10). Uma arma branca, utilizada nas agressões, foi apreendida. O caso segue sob investigação pela Seccional", comunicou.

Conforme as informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 10h50, no bairro Velha Marabá. A jovem foi atingida por duas perfurações provocadas por uma arma branca. Testemunhas repassaram à PM as características da suspeita, dando início às buscas. A mulher, que havia fugido do local após o crime, foi localizada em uma área próxima à via onde ocorreu o esfaqueamento.

De acordo com o portal Debate Carajás, a suspeita informou aos agentes que o motivo da agressão seria porque a vítima “se meteu em encrenca”. No entanto, não há outros detalhes sobre o desentendimento entre as duas mulheres nem sobre as circunstâncias do ataque.

A suspeita foi encaminhada à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde passou pelos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer os detalhes do esfaqueamento.