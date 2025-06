Polícia Civil investiga morte de homem baleado dentro de casa em Marabá

A Polícia Civil de Marabá investiga a morte de Gilson dos Santos da Cruz, encontrado morto na madrugada deste domingo (8) com marcas de tiros na região do tórax e da cabeça. O crime foi registrado em uma residência localizada na Folha 06, bairro Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense.

A Delegacia de Homicídios foi acionada por volta das 4h15, por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP), após a denúncia de “um cadáver do sexo masculino no endereço”, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a identidade da vítima e constataram que Gilson havia sido atingido por múltiplos disparos de arma de fogo.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no imóvel. As investigações já foram iniciadas sob coordenação da delegada Simone Felinto, que irá apurar as circunstâncias do crime e buscar identificar os responsáveis pela execução.

Até o momento, a Polícia Civil não informou se Gilson dos Santos da Cruz vinha sendo ameaçado ou se possuía antecedentes criminais. Também não há confirmação sobre relatos de vizinhos que possam ter ouvido barulhos de disparos ou qualquer movimentação suspeita na residência onde o crime ocorreu.