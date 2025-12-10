Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeita de envolvimento em homicídio em Parauapebas é levada à delegacia após PM achar moto roubada

O veículo, que pertencia à vítima assassinada a facadas, havia sido vendido via WhatsApp

O Liberal
fonte

A imagem mostra a moto que havia sido roubada e, ao lado, Raimundo Klebson, a vítima que foi morta a facadas. (Foto: Correio de Carajás)

A Polícia Militar de Parauapebas recuperou, na tarde de terça-feira (9), a motocicleta que pertencia a Raimundo Klebson Lima Silva, assassinado a facadas na última segunda-feira (8) dentro da residência onde morava, no Bairro Serra Grande. O veículo, uma Honda Pop de cor branca, foi encontrado com um homem que afirmou ter adquirido a moto por R$ 4 mil por meio de pagamento via Pix. O suspeito revelou que uma mulher teria entregue o veículo para ele.

A recuperação ocorreu por volta das 15h30, durante abordagem na Avenida Marabá, no Bairro da Paz. Ao consultar a placa, os policiais constataram que a moto estava registrada como roubada da vítima do homicídio.

De acordo com a PM, o comprador relatou que a motocicleta havia sido entregue por uma mulher. Ela foi identificada posteriormente como esposa de um dos investigados pela Delegacia de Homicídios. Os agentes apuram a possível participação do marido da suspeita no assassinato de Raimundo Klebson. A entrega da moto teria ocorrido em uma oficina, após negociação feita por WhatsApp com um vendedor cuja identidade não foi confirmada.

VEJA MAIS

image Trabalhador é encontrado morto com mais de 15 facadas em Parauapebas
A vítima estava desaparecida há cerca de dois dias e foi encontrada em estado de decomposição

image Corpo de jovem é encontrado boiando em saco plástico em rio de Canaã dos Carajás
Corpo foi encontrado na tarde do último domingo (07), nas águas do rio Parauapebas

A mulher foi localizada em um hotel e admitiu ter realizado a entrega do veículo, mas não soube explicar de forma consistente a origem da moto. Segundo os policiais, ao ser questionada, ela apresentou versões divergentes.

Diante da situação, tanto a mulher quanto o comprador foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi apreendida e repassada à autoridade policial. Até o momento, não há confirmação se os envolvidos foram autuados.

Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. "Pelo veículo não constar no sistema de roubo e furto, o comprador prestou depoimento e foi liberado. A mulher foi apresentada na unidade policial, prestou depoimento e responderá em liberdade".

Homicídio

Raimundo Klebson Dema Silva, que trabalhava na área de segurança, foi encontrado morto dentro da própria casa, no Loteamento Serra Grande, próximo à Cidade Jardim, em Parauapebas. O corpo da vítima apresentava mais de 15 lesões feitas por faca e foi localizado na manhã de segunda-feira (8) em estado de decomposição. Segundo as informações iniciais, Raimundo não era visto desde sábado (6). A vítima havia comentado com um colega de trabalho que se encontraria com uma mulher, moradora do Bairro Rio Verde, no sábado. Na segunda-feira, como o trabalhador não foi ao trabalho e ninguém conseguia se comunicar com ele, o colega foi até a casa da vítima procurá-lo. Ao chegar ao local, precisou pular o muro, pois ninguém respondia. Assim, encontrou Raimundo Klebson morto.

