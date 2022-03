Segup contabiliza 68 chamados em nova ferramenta de atendimento às mulheres vítimas de violência

​Mais de 60 atendimentos já foram registrados na nova ferramenta de comunicação destinada a facilitar o atendimento às vítimas de violência doméstica, que integra o ​​Programa "Pró-Mulher Pará”, do governo do Estado. Desde o lançamento, em 8 de março, até o último dia 14, o programa já realizou um total de 68 atendimentos, sendo 17 voltados às chamadas repressivas, de urgência e emergência, e 57 voltados às ações de prevenção ligadas ao acompanhamento das vítimas cadastradas no Cartão Programa. Seis agressores foram presos em flagrante e apresentados à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), oferece ações de proteção, repressão qualificada e orientação para mulheres em situação de violência doméstica. As vítimas podem usar os canais de urgência e emergência (190 ou 193) para realizar as denúncias. As ações são realizadas em parceria com as polícias Civil e Militar, e as Guardas Municipais de Belém e Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A partir das denúncias, ocorrem as ações repressivas. É feita uma contagem do número de chamadas realizadas, pela mesma vítima, que entra automaticamente para o “Cartão Programa”, que garante visitas periódicas e de acompanhamento por meio das equipes de patrulhamento especializado.

Durante o atendimento, quando identificado que se trata de uma situação envolvendo violência contra a mulher, o atendente envia um link para o denunciante, que pode ser a própria vítima, e esta pode filmar​​ a agressão em tempo real, que será transmitida e repassada para o patrulhamento especializado, a fim de atender a ocorrência de forma imediata.

Desde sua implantação, o ​​Programa "Pró-Mulher Pará” já atendeu dezenas de mulheres em situação de violência doméstica. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou que “lançamos o Programa Pró-Mulher Pará em parceria não só com os órgãos de segurança pública do Estado, como a Polícia Militar e Polícia Civil, mas também com as Guardas Municipais de Belém e Marituba. Após uma semana desse processo de implantação, nós temos registrado dados muito positivos. Mais de 60 visitas preventivas já foram realizadas, assim como orientações e proteção voltadas totalmente à mulher. Também foram feitas seis apresentações, em acionamentos de flagrantes na Delegacia da Mulher, e que dão justamente a noção da necessidade que nós tínhamos de realizar esses atendimentos e do quanto eles vêm sendo importantes para fortalecer esse fator de proteção da mulher”.