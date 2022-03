Mulher é baleada pelo próprio marido na Transamazônica

Uma mulher, não identificada, foi encontrada, na manhã desta quarta-feira (16), jogada com vida ao lado de uma ponte, no quilômetro 106, da rodovia Transamazônica (BR-230), próximo à Vila Divinópolis, com um tiro nas costas, na zona rural da cidade de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

A vítima foi socorrida e levada para o Posto de Saúde da Vila Divinópolis, no quilômetro 112, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. O suspeito fugiu do local do crime. Uma pessoa que esteve com a vítima antes de ela morrer contou que a mulher acusou o próprio marido de ter efetuado o disparo contra ela.

Segundo os moradores do quilômetro 112, como a Vila Divinópolis é conhecida, a mulher não foi reconhecida, não informou seu nome, nem portava nenhum documento que pudesse identificá-la. Ainda conforme os moradores do local, por volta de meio-dia, a Polícia Científica do Pará (PCP) esteve na unidade de saúde e removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica.