Seap-AM descobre dois túneis construídos em cela de presídio de Manaus

Agentes da Seap-AM (Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas) encontraram dois túneis, que seriam utilizados para uma tentativa de fuga em massa, em uma das celas do CDPM II (Centro de Detenção Provisória Masculino). Além dos túneis, também foram localizadas na última terça-feira (14), cordas feitas com lençóis e um estilingue com roupas dos detentos.

Os materiais e os dois túneis foram localizados pelo Grupo de Intervenção Penitenciária durante a revista geral, realizada diariamente dentro do presídio. De acordo com a secretaria, os detentos que participaram da ação irão responder a um procedimento administrativo disciplinar.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Seap-AM informou que, por esse motivo, as visitas, o parlatório virtual e as escoltas externas estão suspensas até o próximo dia 17, a fim de continuar as vistorias e proporcionar segurança aos funcionários, presos e familiares dos detentos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)