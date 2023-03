Réu foge de tribunal antes de ser julgado por assassinato; vídeo

As imagens de segurança mostram o réu em Oregon (EUA), Edi Villalobos, acusado de matar Artemio Guzman-Olvera, de 33 anos, fugindo da sala do tribunal no processo de seleção do júri no Tribunal do Condado de Washington em 27 de fevereiro de 2023.

As imagens de segurança mostram inicialmente dois policiais escoltando Edi Villalobos algemado para a sala do tribunal, terminaram com a fuga de Edi assim que os policiais removeram suas algemas depois de chegarem à corte.

No vídeo, Villalobos, que está vestido com uma camisa azul e calças pretas, é visto sendo levado para a sala do tribunal logo antes de um policial remover suas algemas. O suspeito é então visto sentando-se, enquanto o policial é visto conversando com o outro policial ao lado dele.

VEJA MAIS

O policial então se move para liberar as algemas das pernas de Edi e se afasta do suspeito, que ainda está sentado em uma cadeira. Momentos depois, Villalobos passa correndo pelos portões da sala do tribunal enquanto os policiais o perseguem a pé.

Lei determina remoção de algemas na corte

“As algemas foram removidas por causa da lei do Oregon”, disse o sargento de comunicações do xerife do condado de Washington, Danny Di Pietro. “Quando alguém está em um julgamento, e qualquer um dos procedimentos que o acompanham, incluindo a seleção do júri, a lei do Oregon exige que removamos essas restrições, e nós fizemos isso, obviamente”, pontuou.

O incidente foi capturado por várias câmeras ao redor do tribunal e mostrou Villalobos correndo diante de uma mulher chocada antes de sair pela entrada principal do tribunal, com os policiais correndo logo atrás dele.

De acordo com vários relatos, Edi Villalobos conseguiu com sucesso escapar dos policiais que o perseguiam a pé no tribunal. Após sua fuga, as autoridades começaram a procurar o suspeito usando cães e drones, e vários policiais foram enviados para localizar seu paradeiro.

A polícia foi informada por um morador de um complexo de apartamentos sobre um homem tentando arrombar uma porta e encontrou Villalobos escondido sob um cobertor dentro de um apartamento vazio.