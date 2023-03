Justiça absolve réu acusado de matar homem esfaqueado em Icoaraci

Paulo Victor Lima Silva, 33 anos, foi absolvido pela Justiça nesta segunda-feira (13) da acusação de envolvimento na morte de Vicente Costa Dias. O crime ocorreu na madrugada do dia 7 de maio de 2016, na passagem Coração de Jesus, em Icoaraci. A vítima foi esfaqueada no peito. A sessão ocorreu na 4ª Vara do Tribunal do Júri, em Belém, e foi presidida pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Paulo estava bebendo com uma amiga em um estabelecimento, quando Vicente apareceu no local. Tanto o réu, quanto a vítima moravam na mesma rua.

O Tribunal diz que os dois estariam bastante embriagados quando o crime ocorreu.O réu teria se desentendido com a vítima e desferiu um golpe com um canivete suíço contra ela.

Ainda segundo o TJPA, Vicente teria tido um suposto comportamento inconveniente e era conhecido por mexer com os outros, incomodando os demais. Vicente não resistiu ao ferimento e morreu por hemorragia.

Jurados da 4ª vara votaram por maioria pela absolvição do réu. O Promotor do Júri, Samir Dahás Jorge, recorreu da decisão por entender que a decisão foi contrária às provas dos autos.