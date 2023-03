Acusado de tentar matar PM com tiro no rosto é absolvido em Belém

O réu Roberto Barbosa da Silva foi absolvido pela 4ª Vara do Tribunal do Júri nesta segunda-feira (6) da acusação de envolvimento na tentativa de homicídio contra o policial militar Gleyson Rodrigues Pinho. O crime ocorreu durante uma festa carnavalesca no conjunto Maguari, em Icoaraci. Gleyson foi baleado no rosto, perdeu alguns dentes e ficou com dificuldade de movimentar a mandíbula. Para o júri, as dúvidas de quem estava por trás do ataque contra o agente de segurança fizeram com que o réu fosse inocentado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Maurilio da Silva Barbosa, outro acusado envolvimento na tentativa de homicídio, teve a participação desmembrada do primeiro acusado, por não ter sido localizado para responder à acusação.

Roberto nega a autoria do crime e afirmou ter sido acusado por conta do seu passado, quando foi condenado a mais de 20 anos por tráfico de drogas. Maurilio também nega participação no atentado contra Gleyson.

O defensor público Alex Mota Noronha sustentou haver dúvida da autoria do crime. A vítima, o policial Gleyson, teria dito inicialmente que quem lhe atingiu com um tiro no rosto foi Maurilio. Entretanto, o militar teria se contrariado no julgamento após alegar que foi Roberto que apertou o gatilho da arma e o baleou.