Receita Federal faz mais uma apreensão de skunk nos Correios na Grande Belém

A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (17), cerca de 6 quilos de skunk no Centro de Distribuição dos Correios, em Ananindeua. A droga é importada, com selos de origem e "garantia de qualidade". O produto tem alto valor no mercado ilegal e foi localizado por um cão farejador. Essa é a segunda apreensão de "supermaconha" numa agência dos Correios na Grande Belém neste ano.

Agora, o skunk apreendido pela Receita Federal será encaminhado para perícia e investigação pela Polícia Federal, para identificar quem enviou e quem seria o destinatário da carga, que pode custar mais de R$ 10 mil.

No dia 6 de março, no Centro de Distribuição dos Correios, em Belém, foram apreendidos 5 kg de skunk. A droga veio de Florianópolis (SC). E ainda, outras apreensões de "supermaconha" foram feitas no dia 4 de março e no dia 31 de janeiro.

Cada 100 gramas de skunk custam cerca de R$ 1 mil, como aponta a Divisão Estadual de Narcóticos do Pará (Denarc). Porém, esse produto "importado" pode ter o dobro do preço. A diferença entre a skunk e a maconha comum está no potencial de entorpecimento. A skunk tem alta concentração de tetrahidrocanabiol (THC, o princípio ativo), que chega a 17%, quase 13 vezes maior que a da maconha comum ou "regional".

A produção também requer processos sofisticados, como plantação hidropônica e tratamento com hormônios em laboratório, justificando o preço elevado. Skunk significa "gambá", em inglês. O apelido veio por causa do cheiro forte e muito característico da supermaconha.