Passageiro é preso com 16 kg de 'supermaconha' dentro de fronhas no Aeroporto Internacional de Belém

Um passageiro com cerca de 16 quilos de 'skunk' – droga conhecida como supermaconha – foi preso na tarde desta terça-feira, 31, no Aeroporto Internacional de Belém. Ele estava com documento falso quando foi abordado, ao chegar de um voo vindo de Manaus, e foi autuado em flagrante na Superintendência da Polícia Federal.

A chegada do passageiro foi monitorada por volta das 13h40 pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária. A mala despachada por ele continha duas fronhas de travesseiro com dez embrulhos de skunk. Confirmada a presença da droga, o acusado foi abordado e chegou a resistir à prisão.

Droga estava escondida dentro de fronhas de travesseiro. (Reprodução / Polícia Federal)

Com ele, foi apreendida uma carteira de identidade falsa, sob nome de Gabriel Henrique Correa da Silva, usada por ele para pegar o voo. Dentro da mala estava uma Carteira Nacional de Habilitação aparentemente legítima, com nome diferente.

A Polícia Federal diz que, nos últimos cinco meses, cerca de 120 quilos de skunk foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Belém.