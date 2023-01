Em Óbidos, 135 kg de entorpecentes são apreendidos em embarcação

Um total 135 kg de entorpecentes foram apreendidos em uma embarcação na tarde de sábado (27), no município de Óbidos, no Pará. As drogas estavam escondidas em várias bolsas encontradas pela Polícia Militar do Pará. Foram 120 kg de skank, conhecida como a super maconha, e mais 15 kg de pasta de cocaína.

A apreensão aconteceu durante operação de fiscalização da Polícia Militar no Rio Amazonas. Quando tentaram abordar a lancha apreendida, o comandante não obedeceu a ordem de parada, e iniciou uma rota de fuga.

Enquanto tentavam escapar com a carga de entorpecentes, os homens na embarcação trocaram tiros com a polícia. Foram registrados pelo menos seis disparos até o momento em que duas pessoas da embarcação em fuga se renderam, jogando suas armas de fogo no rio.

Os policiais então puderam revistar a embarcação, e encontraram os entorpecentes escondidos em várias bolsas. Os 120 kg de skunk e os 15 kg de pasta de cocaína estavam distribuídos em diversas embalagens menores.

Além das substâncias ilícitas, também foram presos dois homens que tentavam transportá-las: um deles é amazonense, e o outro é peruano, de acordo com a PM