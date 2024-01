'Galo Cego' é morto a tiros em borracharia da Condor

Um homem, de nome não revelado, conhecido pelo apelido de "Galo Cego", foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (3), na travessa Padre Eutíquio, entre as avenidas Alcindo Cacela e Bernardo Sayão, próximo ao Canal da 9 de Janeiro, no bairro da Condor, em Belém. O suspeito, que estava em uma motocicleta e vestia roupa de mototaxista, abordou a vítima em uma borracharia, por volta das 11h30, e efetuou dois disparos de arma de fogo.

"Galo Cego" foi baleado na cabeça e no pescoço perto de uma árvore de natal. Ele morreu no local. A vítima, supostamente, seria usuário de drogas e moradora da Vila Manoelzinho, que fica em frente ao local do crime.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas ao homicídio. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a PC a elucidar o crime, que tem características de execução. A motivação da morte do "Galo Cego" ainda é desconhecida. O suspeito fugiu antes da chegada das autoridades policiais e está sendo procurado.

Peritos da Polícia Científica fizeram a análise da cena do crime e do corpo, que foi removido ao Instituto Médico Legal. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.