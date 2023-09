‘Galo Cego’ é morto com golpes de canivete em Uruará, no sudoeste do Pará

Um homem identificado como Lendro Soares Ribeiro, mais conhecido como “Galo Cego”, de 32 anos, foi morto com golpes de canivete, no município de Uruará, no sudoeste paraense. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (1º), no bairro Mini Indústria, informou ainda o portal Gazeta Real.

Segundo os policiais militares, um adolescente de 17 anos é suspeito de matar “Galo Cego”. As primeiras informações indicam que o suspeito usou um canivete, atingindo o peito da vítima. Ele morreu no local.

Ainda conforme as primeiras apurações, “Galo Cego” já tinha passagem pela polícia. Policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local do crime e realizaram as primeiras buscas, mas não localizaram o adolescente suspeito de ser autor do ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Policiais civis também compareceram à cena do crime e começaram a realizar as investigações para desvendar o homicídio. Nesse primeiro momento, não foi possível saber o paradeiro do adolescente. A motivação do crime é desconhecida, mas pode ter relação com algum desentendimento surgido durante o consumo de bebida alcoólica, o que também será investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi removido para o necrotério municipal. A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Uruará já identificaram o suspeito e fazem buscas para localizá-lo.