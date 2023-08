Partida de futebol termina com jovem morto a tiros em Uruará

Ailson Araújo da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na noite do último domingo (13), durante uma partida de futebol na zona rural do município de Uruará, no sudoeste do Pará. Ninguém preso pelo crime até o momento. O homicídio é investigado pela Polícia Civil do município, que deve apurar as motivações e dinâmicas do assassinato de Ailson. Com informações do Confirma Notícia.

A vítima e um grupo de moradores da comunidade do Km 135 estavam jogando bola em um campo de futebol. O rapaz morava em uma localidade próxima de onde morreu. Residentes da área disseram que é comum a realização de torneios na localidade.

O jovem foi atingido por, pelo menos, três tiros à altura da costela. Não há detalhes de como o crime ocorreu. Moradores contaram à polícia que a vítima ainda chegou a ser resgatada após o baleamento, mas, já teria chegado morto na unidade de emergência.

A Polícia Militar fez diligências para localizar suspeitoa, mas não encontrou nada. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio à PC e aguarda retorno.