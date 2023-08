Corpo de homem é encontrado às margens da BR-230, em Itupiranga

José Honório da Silva, 49 anos, foi encontrado morto, no começo da tarde deste domingo (13), às margens da rodovia Transamazônica, a BR 230, na altura do KM 93, zona rural de Itupiranga, município no sudeste do Pará. Ao lado da vítima estava uma motocicleta Honda Pop 100. A princípio, o caso seja um sinistro de trânsito. Entretanto, a causa da morte não foi revelada. As informações são do Correio de Carajás.

Por volta de 12h50, uma guarnição de Polícia Militar (PM) do 21º Posto Policial Destacado (da Vila Cajazeiras) foi apurar o ocorrido. Pessoas informaram aos policiais que o homem era conhecido na região como ‘Raimundinho’. A PM conversou com Elton Bezerra Lima da Silva, filho da vítima, e foi ele quem confirmou a identidade de José Honório.

Os militares acionaram a Superintendência Regional do Sudeste do Pará (10ª RISP), que solicitaram a presença de equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.