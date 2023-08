Exército atua no resgate de jovem desaparecido em Terra Indígena no Pará

O Grupo de Busca e Salvamento (GBS) do 51º Batalhão de Infantaria de Selva (51º BIS) atuou no resgate de um indígena de 17 anos. O jovem estava desaparecido desde o último dia 31 de julho e foi encontrado, neste domingo (13), na Terra Indígena (TI) Kuruaya, no município de Altamira, sudoeste do estado do Pará.

A operação de Busca e Salvamento começou na manhã de sexta-feira (11) e contou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do auxílio de indígenas locais, que já haviam realizado as buscas, mas sem sucesso.

Um grupamento de dez militares do 51º BIS foi destacado para realizar as buscas. Por ser uma área de mata, de difícil acesso, só foi possível chegar ao local com o apoio de uma aeronave do Destacamento de Aviação do Comando Militar do Norte (CMN).

O GBS estabeleceu base de operações na Aldeia Anapiwi, na TI Kuruaya, e definiu as rotas nas áreas vasculhadas, a partir do último ponto conhecido onde o indígena havia sido visto pela última vez. As buscas ocorreram nas proximidades da aldeia e em áreas mais acidentadas que cercavam a localidade.

Um grupamento de dez militares do 51º BIS foi destacado para realizar as buscas, feitas em um local de difícil acesso

Jovem indígena foi encontrado com sinais de desidratação e de desnutrição

Soldados rastreadores especialistas em ambiente de selva fizeram a busca do indígena por intermédio de patrulhas. Um Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) também auxiliou no sucesso da missão.

Após quase três dias de buscas lideradas pelos militares do 51º BIS, o jovem indígena foi encontrado com sinais de desidratação e de desnutrição e recebeu os primeiros atendimentos por um médico do Exército Brasileiro. O estado de saúde é estável.

De volta à Aldeia, a equipe de resgate do 51º BIS foi aplaudida e recebeu o reconhecimento pela comunidade. “É um prazer imenso ter recebido todos vocês aqui, para estar andando aqui nesta mata junto com a gente. Tenho certeza de que ninguém aqui vai esquecer dessa parceria de vocês aqui com a gente”, declarou, emocionada, uma das lideranças.