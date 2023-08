Jovem de 18 anos morre afogado em represa em Brejo Grande do Araguaia

Victor Emanuel Bueno Nunes Leal, de 18 anos, morreu afogado no último domingo (13), na represa de uma chácara localizada às margens da BR-230, no município de Brejo Grande do Araguaia, cidade que fica a 100 quilômetros de Marabá, no sudeste do Estado. A vítima é filho de José Ribamar Leal, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município. Ele teria ido à represa para participar de uma brincadeira e acabou desaparecendo. Com informações do Correio de Carajás.

Por volta de 13h, o jovem estava na companhia do pai e de um grupo de pessoas da igreja mergulhando na represa quando propôs uma competição de natação. Durante a brincadeira, Victor acabou se afogando. Pessoas que estavam próximas no momento em que ele submergiu pela útima vez ainda se mergulharam para procurá-lo, sem sucesso.

Caroline Silva, que estava no local, relatou que no dia do ocorrido a igreja havia realizado uma cerimônia de batismo nas águas e depois alguns membros da congregação resolveram ficar por ali para se refrescar. Segundo ela, o corpo de Victor Emanuel foi encontrado preso em galhos que estavam no fundo do lago.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para ajudar nas buscas. Após o triste desfecho, a Polícia Científica fez a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal de Marabá. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações à PC e aguarda retorno.