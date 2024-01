'Tranca Rua' é morto a facadas em Santarém

Paulo Roberto Silva Matos, mais conhecido como ‘Tranca Rua’, foi morto a facadas, na noite de segunda-feira (1º), na avenida Rui Barbosa entre Campos Sales e Acácia Prateada, no bairro Mapiri, em Santarém, oeste do Pará. Segundo o portal O Impacto, as autoridades localizaram preliminarmente três perfurações no corpo da vítima, um no peito e dois no pescoço. A suspeita é de que os golpes tenham sido provocados por um objeto cortante, possivelmente uma faca. Esse foi o primeiro homicídio registrado em 2024 no município.

A Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo após uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatar que Paulo tinha morrido.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (D.E.H) para esclarecer a motivação e circunstâncias do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes da ocorrência à Polícia Civil e aguarda retorno.