Receita Federal apreende 5 quilos de skunk nos Correios, em Belém

Cerca de cinco quilos de skunk — droga também conhecida como "supermaconha" — foram apreendidos no Centro de Distribuição dos Correios, em Belém. Era um pacote, com todas as características de uma encomenda doméstica, que veio de Florianópolis (SC) e com destino à capital paraense. A apreensão ocorreu durante a operação de vigilância realizada na última segunda-feira, 6 de março. A informação só foi divulgada na tarde desta quarta-feira (8).

As drogas foram localizadas por uma equipe de equipe de ações com cão farejador (K9) da Alfândega de Belém. "Houve colaboração da equipe dos Correios na apreensão da droga, que foi encaminhada à Polícia Federal, que intensificará as investigações para localizar e prender os envolvidos nessa operação ilegal", diz nota divulgada pela Receita Federal.

VEJA MAIS

Skunk x Maconha: qual a diferença?

Cada 100 gramas de skunk custam cerca de R$ 1 mil, como aponta a Divisão Estadual de Narcóticos do Pará (Denarc). A diferença entre a skunk e a maconha comum está no potencial de entorpecimento. A skunk tem alta concentração de tetrahidrocanabiol (THC, o princípio ativo), que chega a 17%, quase 13 vezes maior que a da maconha comum ou "regional".

A produção também requer processos sofisticados, como plantação hidropônica e tratamento com hormônios em laboratório, justificando o preço elevado. Skunk significa "gambá", em inglês. O apelido veio por causa do cheiro forte e muito característico da supermaconha.