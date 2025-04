Quarteto depreda, invade e rouba loja de eletrônicos no Marajó

Pelo menos quatro homens invadiram uma loja de eletrônicos localizada no centro do município de Anajás, no Arquipélago do Marajó, na madrugada de sexta-feira (18/4). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa.

O vídeo começa com um homem, que tem o rosto coberto, quebrando a porta de vidro da loja por volta de 00h47. Depois ele recua, enquanto outros dois homens correm para dentro do local. Do lado de fora do estabelecimento, um terceiro envolvido surge segurando uma arma.

Conforme o portal Notícia Marajó, moradores relataram que os criminosos levaram celulares, relógios, computadores, entre outros itens. O valor do prejuízo não foi divulgado.

As polícias Militar e Civil foram acionadas sobre o caso. Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso, mas a filmagem pode ajudar a localizá-los. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.