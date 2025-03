Suspeito morre e dois homens são presos após assalto a estabelecimento comercial em Marituba

Três homens armados e encapuzados assaltaram um estabelecimento comercial em Marituba, Região Metropolitana de Belém, na tarde deste domingo (16/3). Após o crime, que ocorreu na Avenida João Paulo II, no bairro Dom Aristides, houve perseguição da Polícia Militar, troca de tiros e um dos suspeitos morreu ao ser alvejado. Os outros dois suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia. Armas, munições e dinheiro foram apreendidos.

O assalto ocorreu por volta de 13h30. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o trio, com armas de fogo nas mãos, entra no estabelecimento e vai para o segundo andar, onde fica a administração do mercadinho. De acordo com informações da PM, os homens assaltaram o local e fugiram pulando quintais. No entanto, populares informaram o crime para a PM, que organizou um cerco no quarteirão e iniciou as buscas pelos suspeitos.

De acordo com a PM, os três homens foram localizados em um terreno e houve troca de tiros. Na ação, um dos suspeitos foi alvejado e detido pelos policiais. O homem foi socorrido pela guarnição e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba. No entanto, ele não resistiu e morreu. Os outros dois suspeitos foram presos pela PM. De acordo com as informações policiais, um revólver calibre 38, uma pistola 380, dinheiro, dois celulares e outros objetos foram apreendidos com os suspeitos.

Ainda conforme a polícia, com os dois homens presos estavam duas carteiras funcionais, que identificavam os detidos como sendo policiais penais. No entanto, os documentos passariam por análise para esclarecer se seriam verdadeiros. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária foi procurada para um posicionamento, mas ainda não houve retorno. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda a resposta.