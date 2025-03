Suspeito morre em intervenção policial após assalto a frigorífico em Icoaraci

Um homem, ainda não identificado, morreu em uma intervenção policial na Quarta Rua da Campina, em Icoaraci, Distrito de Belém. Segundo informações do 10º Batalhão da Polícia Militar, na tarde deste domingo (16/3), o suspeito teria trocado tiros com uma guarnição da PM após assaltar um frigorífico na rua 8 de maio. Um segundo homem, que também teria envolvimento no roubo, conseguiu fugir.

O assalto teria ocorrido por volta de 13h30. De acordo com as informações policiais, a dupla armada teria chegado em uma moto vermelha e entrado no estabelecimento comercial. Após anunciar o assalto e pegar alguns pertences de pessoas que estavam no local, os suspeitos teriam fugido. No entanto, uma viatura da PM recebeu a denúncia do roubo e iniciou a perseguição aos suspeitos. Eles foram localizados na Quarta Rua, entre a Avenida Augusto Montenegro e a Bom Jesus. O relato policial é que, quando a dupla percebeu a aproximação dos agentes, teria feito disparos de arma de fogo em direção à viatura. Na troca de tiros, um dos homens foi atingido e o outro conseguiu correr e fugir.

O suspeito atingido caiu da moto. Os policiais realizaram o socorro do suspeito e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. No entanto, após passar pelos procedimentos médicos, o homem não resistiu e morreu. A arma de fogo e a moto que estavam com o suspeito foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Buscas estavam sendo realizadas para tentar localizar o segundo suspeito que fugiu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.