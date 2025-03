Trio suspeito de planejar roubo morre em confronto com a PM em Barcarena

Três homens morreram em uma intervenção policial após trocarem tiros com a Polícia Militar em Vila dos Cabanos, Barcarena, Grande Belém. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (17/3), durante a operação “Olhos de Águia”. Segundo as informações policiais, denúncias apontavam que o trio estaria envolvido em uma série de roubos na região e planejava um assalto a uma loja de veículos.

Conforme a polícia, os suspeitos mortos na intervenção foram identificados como Tiago Silva, Lucas Silva e Vitor. A ação foi montada após relatos sobre um grupo que realizava assaltos na região e que estaria reunido em um imóvel, no bairro Renascer, em planejamento a mais um suposto roubo. Em posse das informações e do endereço, os militares foram ao local. No entanto, segundo a polícia, as equipes teriam sido recebidas a tiros ao chegaram ao imóvel.

Na troca de tiros, os suspeitos foram atingidos. Após identificar que o trio havia cessado os tiros, a polícia solicitou apoio de uma ambulância. Porém, devido à distância e ao tempo de espera, os próprios policiais realizaram o socorro dos suspeitos e os encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos. No entanto, os suspeitos receberam atendimento médico, mas não resistiram e evoluíram a óbito. Armas, drogas, celulares e cartões de crédito foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o trio suspeito morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. “Armas e munições foram apreendidas. O caso é investigado pela delegacia de Vila dos Cabanos”, comunicaram.