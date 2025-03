'Jhon Leno' é morto em confronto com a PM no nordeste do Pará

Jhon Leno Pereira dos Santos morreu em ação policial na madrugada de sexta-feira (28/2), em Irituia, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ele atirou contra agentes do 42º Batalhão, que revidaram e o balearam.

A ocorrência começou quando a guarnição recebeu uma ligação, por volta de 00h20, onde um vigia relatou que um motorista de ônibus tinha sido vítima de uma tentativa de assalto. Conforme as autoridades, três homens em uma motocicleta branca abordaram a vítima e tentaram assaltá-la no ramal do Itabocal, no momento que retornava para casa. Como estava de moto, o homem conseguiu fugir do trio sem ser assaltado.

A PM então saiu em busca dos suspeitos e conseguiu localizá-los. Conforme a polícia, o condutor da moto se desequilibrou e caiu no chão com o veículo ao ver a viatura com os agentes. Dois suspeitos correram em direção a área de mata e o terceiro, que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra os policiais, ainda segundo as autoridades.

Os militares então revidaram e balearam o suspeito em questão, que se tratava de Jhon Leno. Ele chegou a ser socorrido até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, ele era conhecido por realizar roubos em São Miguel do Guamá, município vizinho de Irituia e, inclusive, teria tido envolvimento no assalto a um mercadinho da região ocorrido no dia 7 de fevereiro deste ano.

A arma que Jhon atirou contra os PM’s, a moto onde ele estava e munições de arma de fogo foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Irituia, onde o caso foi registrado.