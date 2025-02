'Catatau', suspeito de incendiar veículos de empresas, é morto em ação policial em Ananindeua

Rafael do Nascimento Gomes, de 30 anos, conhecido pelo apelido de “Catatau”, foi morto em uma ação policial registrada na noite de quarta-feira (19/2), na avenida Independência, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, o homem era considerado de alta periculosidade e estaria envolvido em ataques a veículos de empresas provedoras de serviços de telefonia e internet.

A Polícia Militar chegou até o suspeito depois que recebeu a informação de que um homem, que vestia uma regata branca e chapéu, teria sido visto andando armado no canteiro central do Paar. Com isso, os militares se deslocaram até o local para verificar a denúncia.

Por volta das 21h35, os militares trafegavam pela Independência, no cruzamento com a avenida Rio Negro, quando avistaram um homem em motocicleta preta, que também trajava uma regata branca. O suspeito em questão era “Catatau”.

De acordo com as autoridades, a PM desceu da viatura para abordar Rafael, mas o homem, apesar de ter parado a moto, sacou um revólver. Por conta da ameaça, os militares atiraram contra “Catatau”, ainda conforme a polícia.

O suspeito chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Icuí-Guajará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local. Segundo as autoridades, a moto utilizada por Rafael tinha registro de roubo. O armamento que o suspeito portava foi apreendido e apresentado na Seccional da Cidade Nova, onde o caso foi registrado pela Polícia Civil.