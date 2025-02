Suspeito de envolvimento com facções morre em intervenção policial, em Cametá

Um homem identificado como Maciel Rodrigues Barradas morreu em uma intervenção policial na cidade de Cametá, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na noite da última quinta-feira (20/02), durante diligências no bairro Jardim Primavera. Segundo informações da Polícia Civil, Maciel era suspeito de envolvimento com facções na cidade.

"A Polícia Civil informa que o homem, suspeito de integrar uma facção criminosa, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. Foram apreendidos entorpecentes, munições e uma arma. O caso é investigado pela Delegacia de Cametá", comunicou a corporação em nota.

Segundo informações policiais, denúncias feitas às autoridades locais indicavam que Maciel estaria ameaçando moradores, além de realizar cobranças e distribuir entorpecentes na região. Ainda de acordo com a polícia, os relatos apontam que o suspeito usava uma motocicleta branca para circular pelo bairro sob ordem da facção.

Durante rondas na região, os militares avistaram o suspeito e se aproximaram na viatura para realizar a abordagem. No entanto, Maciel teria percebido a aproximação e tentado fugir, acelerando a moto e seguindo para outra rua. Quando os agentes chegaram à Rua Bom Jasmim, ainda conforme os relatos policiais, o suspeito teria abandonado a moto e tentado sacar uma arma. Os militares reagiram e acertaram um disparo contra ele. Maciel foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Os agentes apresentaram na delegacia duas porções de oxi, três munições intactas de calibre .22 e uma arma de fogo artesanal do mesmo calibre. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.