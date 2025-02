Foragido da justiça de Goiás por homicídio qualificado é preso em Conceição do Araguaia

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio qualificado. A prisão ocorreu no município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, e foi realizada pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção, com o apoio da Delegacia de Conceição do Araguaia e do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (GEPROT), da Polícia Civil de Goiás.

De acordo com as investigações, além do crime ​de homicídio, o homem é suspeito de envolvimento em diversos ataques violentos entre torcidas organizadas nos anos de 2023 e 2024. Ele também possui uma extensa ficha criminal, com registro inclusive de homicídio qualificado por motivo fútil, tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado com o uso de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o suspeito é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa. Após diligências, ele foi localizado e preso, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.