Suspeito de integrar facção morre após trocar tiros com a polícia em Capanema

Um homem, identificado como Renilson Nascimento da Silva, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar do Pará (PMPA) na madrugada de quarta-feira, 5, em Capanema, no nordeste do estado.

De acordo com informações policiais, do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), Renilson resistiu a uma abordagem e acabou sendo ferido por disparos de arma de fogo. Ele também seria membro de uma facção criminosa e já tinha diversas passagens pela polícia.

A página @curucambaonline chegou a apurar que Renilson da Silva foi abordado por uma equipe do Recobrimento Tático Operacional (RTO) da PMPA, mas resistiu ao contato e desferiu disparos de uma pistola contra a guarnição.

Quando os militares revidaram a agressão, Renildo acabou sendo atingido. Ele foi socorrido, mas não resisitu aos ferimentos e acabou morrendo.

A página detalha que o suspeito já tinha o hábito de praticar roubos em Capanema, além de já ter histórico de troca de tiros com vigilantes e integrar uma facção criminosa.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA) diz que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Homícidios de Agentes Públicos (DHAP).