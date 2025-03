'Tony Kross': Polícia prende gerente do tráfico após confronto no RJ

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Rio de Janeiro, prenderam, neste domingo (9), um homem identificado como “Tony Kross”, gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Guacha e do Trio do Ouro. A prisão ocorreu durante um patrulhamento no complexo de Santa Tereza, na Baixada Fluminense.

Antes de ser capturado, o criminoso tentou fugir e efetuou vários disparos contra os agentes, que reagiram e realizaram um cerco ao local. Sem alternativa, ele acabou detido.

Conhecido pelo vulgo “Tony Kross”, o suspeito possuía 14 anotações criminais e estava foragido do sistema prisional desde 2019. Contra ele, havia seis mandados de prisão em aberto. Segundo a polícia, ele era apontado como o segundo na hierarquia da Comunidade Santa Tereza, onde foi preso, e comandava roubos de veículos e cargas na região, além de organizar invasões para tomada de território para comunidades ligadas ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Com Tony Kross, foram apreendidas uma pistola, carregadores e uma motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, onde foram tomadas as medidas cabíveis.