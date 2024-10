Quadrilha invade casa, faz família refém, rouba 2 carros e cadela em Belém

Cinco homens armados invadiram uma casa e fizeram quatro moradores reféns na madrugada desta segunda-feira (7/10), no Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém. Os criminosos fugiram com dois carros, roupas, panela e, inclusive, uma cadela da raça Yorkshire, de 10 anos.

Um dos moradores, tem 41 anos e não terá o nome revelado por questões de segurança. Ele conversou com a Redação Integrada de O Liberal que o crime ocorreu por volta das 4h, com quase uma hora de duração. Uma câmera de segurança de uma residência vizinha registrou a entrada e saída dos bandidos.

“Nesse terreno tem duas casas. Moro com a minha esposa em uma delas e na outra reside meu sogro e a minha sogra. Eu tinha acabado de acordar e tinha ido ao banheiro. Minha esposa estava no quarto dormindo. Quando sai do banheiro tomei um susto, eles (criminosos) me surpreenderam com arma em mãos e nos fizeram refém. Eles arrombaram um portão pequeno e foi como conseguiram entrar na casa”, contou.

“Reviraram o meu quarto e o da minha sogra. Levaram tudo, celulares, roupas, um tênis que tinha acabado de comprar, roubaram o meu carro e o do meu sogro, e até a minha cadela, a Meg com a caminha dela”, acrescentou o homem que fez um Boletim de Ocorrência na Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

Os carros roubados se tratam de um HB20 prata, de placa RFI 4G67, e um Fiat Palio cinza, JVT 2D93. Apesar do susto, nenhum dos quatros moradores ficou ferido. Qualquer informação sobre os carros ou a cachorrinha podem ser repassadas diretamente para o número (91) 98210-3191.

Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC comunicou que apura o caso por meio da DRCO. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.