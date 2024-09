Polícia Civil prende suspeito de assaltar loja de celulares no bairro do Comércio, em Belém

A Polícia Civil prendeu Júlio Gabriel Barbosa Da Silva nesta segunda-feira (16/9), por suspeita de assaltar cinco celulares de uma loja de aparelhos telefônicos, que fica na Rua 13 de Maio, no bairro do Comércio, em Belém. O crime em questão aconteceu no dia 26 de julho deste ano.

O assalto foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento e durou menos de cinco minutos. Depois do roubo, o proprietário do local alvo da ação criminosa procurou as autoridades e relatou que o suspeito estava vestido com roupa de frentista e tinha afirmado a ele que tinha interesse em consertar o celular.

Com o avanço das investigações, a PC conseguiu identificar que Júlio Gabriel Barbosa Da Silva estava por trás do crime. Conforme o relato policial, mediante violência e grave ameaça, puxou um revólver enquanto conversava com a vítima e pediu os celulares. No total, cinco aparelhos telefônicos foram subtraídos.

A Seccional do Comércio, que esteve por trás da apuração do crime, solicitou a prisão preventiva de Júlio. O Ministério Público se manifestou favorável pela prisão do suspeito, que foi localizado mais de dois meses após o roubo. Agora, ele segue à disposição da Justiça.