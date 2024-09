Vendedora desmaia após levar mata-leão durante assalto no Pará; polícia prende suspeito

Samuel Gomes Cruz, conhecido como “Samuelzinho”, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última sexta-feira (20/9), em Juruti, oeste do Pará, pelo crime de roubo. Uma câmera de segurança de uma loja de roupas registrou o caso e mostra o suspeito agredindo uma vendedora com um mata-leão até ela desmaiar.

As imagens do circuito interno de segurança mostram a funcionária, de camisa rosa, andando pela loja até Samuel avançar rapidamente nela e aplicar o mata-leão em seguida. “(...) Leva tudo, mas não me mata, por favor”, pede a mulher ao suspeito, enquanto é estrangulada.

Pouco tempo depois a vítima desmaia. Samuel, que aparece na gravação vestido de camisa e boné escuro, arrasta a vendedora para trás do balcão. Em seguida, a vítima acorda. “Pode levar tudo que tem aí”, diz ela para o suspeito se referindo ao dinheiro no caixa.

É então que Samuel pega o dinheiro e guarda no bolso da bermuda. Depois disso, apanha uma mochila, que está lacrada, onde coloca roupas e mais um objeto que não é possível de identificar. “Ajoelha e conta até 100”, diz o homem antes de ir embora com a mochila nas costas.

A captura

A delegacia de Juruti soube do crime ainda no mesmo dia, na sexta (20/9). A Polícia Civil saiu em diligências para capturar Samuel. Ele foi localizado em uma casa que fica próxima de uma escola no município. Ele foi detido em flagrante e colocado à disposição da Justiça.