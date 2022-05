Aluno dá 'mata-leão' em diretora dentro da escola por não aceitar fim de intervalo

Um aluno de 17 anos agrediu com um "mata-leão'' a diretora de uma escola na cidade de Itararé, no interior de São Paulo, na segunda-feira (23). A briga teria ocorrido porque o jovem recusou-se a voltar para a sala de aula, após o fim do intervalo. Toda a confusão foi registrada pela câmera de segurança do colégio.

Nas imagens, é possível ver a mulher e o garoto discutindo próximo a outras duas pessoas. Após alguns segundos, a diretora vira as costas e deixa a discussão. É nesse momento que o garoto corre até ela e aplica um “mata-leão”, derrubando-a no chão. O suspeito tenta continuar as agressões no chão, mas é contido por pessoas que estavam no local.

A vítima - que chegou a desmaiar após as agressões - foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Santa Casa da cidade. Ela registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na terça-feira (24) contra o estudante por desacato e lesão corporal.

No documento, a mulher explicou que a briga teria sido motivada porque o aluno não aceitou o fim do intervalo. O garoto não pode ser preso por ser menor de idade, mas será chamado para prestar esclarecimento sobre o ocorrido.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)