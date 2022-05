Adolescente que esfaqueou colegas estava em surto psicótico, diz delegado

O adolescente de 14 anos que esfaqueou três colegas dentro de uma escola no Rio de Janeiro realizou o ataque durante um surto psicótico, segundo o delegado Marcos Henrique de Oliveira Alves, titular de 37º Delegacia de Polícia. O caso, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), deixou três adolescentes feridos. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

Segundo o delegado, o agressor será apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, duplamente qualificado, por motivo fútil e pelo recurso que torna impossível a defesa da vítima.

“O agressor não tem condições de ser ouvido agora. Ele apresenta um quadro de surto psicótico e está sendo encaminhado para um hospital. Ele estava em tratamento. A mãe nos relatou que ele tinha um comportamento alterado, era um adolescente introspectivo, que não falava com ninguém na turma. E quando era cobrado por alguma demanda, tinha uma atitude desrespeitosa e agressiva”, relatou o delegado.

Segundo Alves, a mãe do agressor disse que ele justificou ter praticado esses atos porque estava sendo ameaçado por alguém. Se ele não praticasse o crime, iriam fazer mal a ele e a sua família. O adolescente, de acordo com a mãe, já vinha sendo acompanhado num Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi). As três vítimas foram ouvidas nesta noite.