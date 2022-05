Adolescente esfaqueou colegas sem justificativa, diz padrastro de uma das vítimas

As agressões do adolescente de 14 anos que esfaqueou três colegas dentro de uma escola no Rio de Janeiro não foram precedidas de nenhuma ataque de raiva. O caso, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), chocou a população da zona norte da cidade. Segundo o padrasto de uma das vítimas, uma menina da mesma idade do agressor foi esfaqueada nas costas, no braço e no pescoço. Ela estava sentada na frente do garoto. As informações são da Agência Brasil.

Ainda conforme o relato, logo após adolescente conseguir correr, ele esfaqueou outra colega no pescoço, e ainda atingiu, nas costas, um menino que tentou o imobilizar, aplicando uma gravata.

VEJA MAIS

A série de agressões só terminou quando o professor de inglês ergueu uma cadeira, chegou perto dele e o chamou pelo nome. Aí, segundo relatos ouvidos pelo padrasto da jovem, o agressor largou a faca, se acalmou e foi para um canto da sala.

“Ela estava sentada na frente dele. Minha enteada disse que sentiu um negócio quente e saiu correndo. Quando ela olhou para trás, a amiga já estava no chão. O garoto que estava atrás dele, pulou nas suas costas. Foi um verdadeiro herói”, contou o padrasto.

O padrasto recebeu a notícia da mãe da enteada, que por meio de uma ligação disse ue a enteada havia caído da escada na escola. Apenas no local o responsável foi entender do que se tratava.