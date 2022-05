Três alunos são esfaqueados por outro estudante dentro de escola no Rio de Janeiro

Duas meninas e um menino foram esfaqueados por um colega de colégio dentro de uma escola pública na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. As informações são G1 Rio de Janeiro.

Os três feridos, que têm 14 anos, foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde deles e nem o que motivou a agressão.

O agressor ainda não havia sido encontrado.