Massacre no Texas: autor de tiroteio comprou duas armas no dia em que fez 18 anos

Um jovem chamado Salvador Rolando Ramos, de 18 anos, foi identificado como o autor do massacre em uma escola do Texas, nos Estados Unidos. No tiroteio, ele matou 22 pessoas, incluindo 19 crianças. O acusado teria comprado as armas que usou no crime no dia em que completou 18 anos, em 16 de maio.

Nesta quarta-feira (25) um senador do estado do Texas contou que o assassino teria adquirido duas armas no dia em que celebrou o aniversário. Pelas redes sociais, Salvador costumava compartilhar imagens de armas e munições. A polícia continua investigando o que poderia ter motivado o crime, já que o acusado não estudava na escola que atacou.

Salvador foi morto após cometer o crime. Na tarde da última terça-feira (24), ele entrou na Robb Elementary School, onde estudam cerca de 600 crianças, entre os 5 e os 11 anos. Portando uma pistola - e possivelmente uma espingarda -, o jovem disparou contra os alunos e funcionários.

De acordo com a polícia, Salvador vestia um colete à prova de balas o que dificultou a tarefa de conseguir detê-lo mais cedo. As autoridades precisaram esperar por uma equipe especial para conter o assassino. As investigações sobre o crime continuam.

