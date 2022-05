Após massacre em escola no Texas, líderes mundiais enviam mensagens de condolências aos EUA

Nesta quarta-feira (25), líderes mundiais enviaram mensagens de condolências aos familiares dos mortos pelo massacre corrido em um escola na pequena localidade de Uvalde, no Texas, Estados Unidos. O papa Francisco lamentou o crime e pediu o fim da violência. “Meu coração dói pelo massacre na escola primária do Texas. Rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e suas famílias. É hora de dar um basta ao tráfico indiscriminado de armas”. As informações são da AFP.

Outro que se manifestou sobre o assunto foi o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, enviando condolências aos familiares das crianças mortas. “É terrível ter vítimas de tiroteios em tempos de paz”.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou o ocorrido, pelo Twitter, citando que 19 vítimas tinham menos de 10 anos de idade. Ele disse ainda que compartilha o choque e luto com o povo americano e a raiva com os que lutam para acabar com a violência.

Durante um discurso emocionado, o senador Chris Murphy pediu atos concretos para acabar com a onda de violência nos Estados Unidos. “Para quê vocês estão aqui se não para resolver um problema tão existencial como esse? Essas crianças não tiveram azar. Isso acontece apenas neste país e em nenhum outro. Em nenhum outro lugar crianças vão para a escola achando que podem ser baleadas aquele dia”.

Na última terça-feira (24), um adolescente de 18 anos abrir fogo em uma escola do Texas, matando diversos alunos e professores. Na escola, estudavam crianças de, no máximo, dez ano.