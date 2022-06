PRF apreende 15 tabletes de cocaína escondidos em veículo na barreira de Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 17h desta quinta (30), na barreira da Polícia Federal, em Castanhal, nordeste do Pará, 15 tabletes de cocaína escondidos em uma caminhonete.

De acordo com informações da PRF, os agentes estavam realizando uma abordagem de rotina nas estradas, quando pararam o veículo. O condutor, identificado como Fagner Fernandes, ficou bastante nervoso, o que teria chamado a atenção dos agentes.

Durante a abordagem os policiais encontraram a droga escondida no painel do automóvel. “Ele estava nervoso e percebemos que alguns acessórios do painel do carro não eram originais. Perguntamos ao condutor e ele disse que não sabia sobre as peças e na hora que abrimos, encontramos os tabletes de cocaína”, contou o agente Carlos Rodrigues.

Os policiais acionaram o canil da Guarda Municipal de Castanhal para que o cão farejasse mais drogas. “O cachorro indicou que existiam mais drogas em vários pontos do veículo”, disse o agente.

Segundo informações da polícia, a caminhonete está sendo desmontada nesse momento.

O condutor do veículo estava indo do município de São Caetano de Odivelas para Capanema. “Ele confessou que estava fazendo o transporte da droga e que de Capanema iria para São Luís, no Maranhão e Fortaleza, no Ceará.

O motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Castanhal para devidos esclarecimentos.