PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 50 milhões no Pará

Uma carreta, com placa do município mato-grossenses.de Rondonópolis (MT), foi apreendida, com cerca de 273 kg de cocaína durante fiscalização no km 17 da BR-316, em Benevides, na Grande Belém. O flagrante foi da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que avaliou que a apreensão provocou um prejuízo de R$ 50 milhões para o narcotráfico no Pará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que localizou a droga em um compartimento falso na cabine da carreta. O carregamento de entorpecente estava dividido em tabletes de aproximadamente 1 kg cada.

Segundo a PRF, o condutor do veículo afirmou que recebeu o valor de R$ 5 mil, para o transporte da droga. O carregamento teria sido realizado em um porto no distrito de Outeiro, em Belém.

Os policiais rodoviários federais realizaram os procedimentos de fiscalização no veículo, e a equipe utilizou um dos cães de faro do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, no Pará. O animal auxiliou na localização dos entorpecentes.

O motorista foi preso e, junto com a droga, seria encaminhado para a Polícia Federal, para as medidas legais cabíveis, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas. Pelo Código Penal, dependendo das circunstâncias, a pena para o crime de drogas é de prisão de três a 10 anos, e pagamento de dias-multa.